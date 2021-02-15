В УЗ заявили, что работают над внедрением Wi-Fi в поездах

Укрзализныця работает над внедрением Wi-Fi-доступа в интернет в пассажирских поездах. Реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах Интерсити+.
Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО «Укрзализныця» Владимир Резник.
По его словам, уже много лет идет речь о качественном доступе в интернет в поездах, но дальше слов дело не движется, проводятся пилотные внедрения, которые по результатам пилота дальнейшего развития не имеют.
«Наша задача — создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня — это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити+ часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет», — отметил Владимир Резник.
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Также он рассказал, что сейчас Укрзализныця совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны действительно обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.
В качестве пилотного проекта планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити+ на направлении Киев — Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы — покрытие слепых зон.
«Если этот проект будет успешным, мы внедрим Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины», — резюмировал Владимир Резник.
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