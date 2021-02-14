По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,665 млн грн и 54,902 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (68 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,26−28,27 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 108 активных заявок по доллару на сумму 93,567 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

32,0000 — 200

28,0000 — 7 777

27,9600 — 35 000

27,9500 — 10 000

27,9500 — 10 000

27,9500 — 150 000

27,9300 — 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,9300 — 10 000

27,9300 — 10 000

27,9400 — 10 000

27,9400 — 25 000

27,9400 — 18 000

27,9400 — 45 000

27,9400 — 26 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9653 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9223 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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