Оптимизм украинских потребителей упал до минимума за два года

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2021 года составил 60,7 п., что на 5,2 п. ниже, чем в декабре 2020 года. Индекс упал до уровня апреля 2019 года. Снизились все составляющие индикатора.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего положения (ИТП) сократился на 3,4 п. и составляет 57,4.
Составляющие этого индекса претерпели таких изменений:
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в январе сократился на 6,4 п. и составляет 62,9.
Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 147,2. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,2 п. и составляет — 189,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий составляет 148,7.
«Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся к значению начала 2019 года, до его роста в результате выборов Президента. В структуре индекса потребительских настроений наибольшее падение (7,8 п.) в январе произошло по индексу ожидания изменения личного дохода. Индекс ожидаемых изменений дохода вернулся на уровень начала 2019 года. Ухудшение ожиданий относительно собственного дохода связано с худшими ожиданиями по развитию экономики в целом», — комментируют аналитики Info Sapiens.
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