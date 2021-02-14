0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

Оптимизм украинских потребителей упал до минимума за два года

Оптимизм украинских потребителей упал до минимума за два года

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2021 года составил 60,7 п., что на 5,2 п. ниже, чем в декабре 2020 года. Индекс упал до уровня апреля 2019 года. Снизились все составляющие индикатора.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения (ИТП) сократился на 3,4 п. и составляет 57,4.

Составляющие этого индекса претерпели таких изменений:

  • индекс текущего личного материального положения (х1) составил 48,2, что на 5,1 п. ниже уровня этого индекса в декабре 2020;
  • индекс целесообразности крупных покупок (х5) незначительно сократился и установился на отметке 66,6.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в январе сократился на 6,4 п. и составляет 62,9.

Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 68,6, что на 7,8 п. ниже уровня этого показателя в декабре;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) составляет 49,2, что на 5,8 п. ниже, чем в прошлом периоде;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) снизился на 5,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 70,8.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 147,2. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,2 п. и составляет — 189,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий составляет 148,7.

«Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся к значению начала 2019 года, до его роста в результате выборов Президента. В структуре индекса потребительских настроений наибольшее падение (7,8 п.) в январе произошло по индексу ожидания изменения личного дохода. Индекс ожидаемых изменений дохода вернулся на уровень начала 2019 года. Ухудшение ожиданий относительно собственного дохода связано с худшими ожиданиями по развитию экономики в целом», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.