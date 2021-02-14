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Налоговики разоблачили мошенническую схему реализации автомобилей на 540 млн грн

Налоговики разоблачили мошенническую схему реализации автомобилей на 540 млн грн

Налоговики Донетчины установили факты легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 540 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области установлено, что субъектами хозяйствования – импортерами осуществлялась реализация импортируемых автомобилей физическим лицам за наличные средства.

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Указанные операции не были отражены в налоговой и бухгалтерской отчетности. В дальнейшем оформлялись документы о якобы реализации этих автомобилей на предприятия с признаками фиктивности с целью формирования лимита в СЭА НДС. Общая сумма таких операций составила более 540 млн гривен.

Материалы переданы в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.

По материалам Finance.UA
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