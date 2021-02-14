Налоговики разоблачили мошенническую схему реализации автомобилей на 540 млн грн

Налоговики Донетчины установили факты легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 540 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области установлено, что субъектами хозяйствования – импортерами осуществлялась реализация импортируемых автомобилей физическим лицам за наличные средства.
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Указанные операции не были отражены в налоговой и бухгалтерской отчетности. В дальнейшем оформлялись документы о якобы реализации этих автомобилей на предприятия с признаками фиктивности с целью формирования лимита в СЭА НДС. Общая сумма таких операций составила более 540 млн гривен.
Материалы переданы в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.
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