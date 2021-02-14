Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — Укрэнерго

Присоединение энергосистемы Украины к сети Европы (ENTSO-E) позволит покончить с монополизмом на украинском энергорынке.

Об этом заявил член правления ЧАО «НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков на Всеукраинском Форуме «Украина 30. Платежка».

Он подчеркнул, что присоединение к энергосети континентальной Европы ENTSO-E даст Украине возможность не просто отключиться от энергосистем России и Беларуси, а покончить с монополизмом на украинском энергорынке определенных игроков.

«Сейчас у нас действует модель рынка, которая в сущности похожа на европейскую, но у нас есть свои особенности. Определенное положение отдельных участников, которое позволяет им существенно влиять на рынок, это всё не соответствует европейской модели», — подчеркнул Юрков.

Интеграция же в ENTSO-E, по его словам, даст возможность создать конкуренцию внутри Украины, позволит частным и коммерческим потребителям получить более адекватную цену на электроэнергию.

Впрочем, чтобы стать членом ENTSO-E, напомнил Юрков, украинский системный оператор энергосетей, ЧАО «НЭК «Укрэнерго», должен быть сертифицирован согласно европейским стандартам.

Как сообщалось, законопроект № 3364−1, который разрешит сертифицировать «Укрэнерго» согласно модели ISO (independent system operator), планируется вынести на повестку дня Верховной Рады 18 февраля. Принятие этого документа соответствует рекомендациям Секретариата Энергетического сообщества. Укрэнерго подало документы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для сертификации как независимого оператора системы передачи еще 14 августа 2019 года. Компания на момент подачи документов выполнила два из трех условий для проведения сертификации: корпоратизацию и осуществление анбандлинга.