0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Шмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам

Шмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам

Украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам на внутренних и международных рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиационных компаний является гарантией доступных авиаперевозок для украинцев, увеличения туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.

Читайте также: Новая авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута из Италии в Украину

«Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в контексте подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом поддержка отечественных авиакомпаний сегодня имеет определяющую роль.

Рейтинг кредитных карт для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.