Шмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам

Украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам на внутренних и международных рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиационных компаний является гарантией доступных авиаперевозок для украинцев, увеличения туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.

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«Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в контексте подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом поддержка отечественных авиакомпаний сегодня имеет определяющую роль.