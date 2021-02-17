«Паспорта здоровья». Какими будут «пропуска» для путешествий

Путешествия во время пандемии кардинально изменились. Теперь обязательно нужно регулярно проверять правила въезда в ту или иную страну: у каждого государства – свои требования. Которые, к тому же, могут часто меняться.

Кто-то забыл дома распечатку с результатом ПЦР-теста на COVID, а кого-то из-за отсутствия документов даже не выпускают из аэропорта – такие проблемы возникают часто. Обсуждают одно из решений – так называемые “паспорта здоровья”. Их также называют “иммунными паспортами” или “цифровыми паспортами”.

Мнение эксперта. Идея ввести в оборот так называемые “паспорта здоровья” рассматривается как безальтернативное решение, чтобы “разморозить” воздушные перевозки пассажиров. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит адвокат и специалист по авиационному праву Алексей Бурчевский.

“Причины появления такого документа достаточно очевидны. В разных странах – абсолютно разные системы здравоохранения, где информация о вакцинации или наличии иммунитета к той или иной болезни записывается очень разными способами. А авиакомпании и пограничные службы объективно не располагают инструментарием для верификации той или иной медицинской информации”, – говорит он.

По его словам, есть необходимость в наличии какого-то единого документа, который бы имел одинаковую силу в разных странах, что-то сродни апостилю.

“Учитывая всеобщую цифровизацию, желательно, чтобы вся информация считывалась электронно, как в обычном паспорте. Отсюда – разговоры о ведении так называемого “паспорта здоровья” или “паспорта иммунитета”, – добавляет эксперт.

В чем разница между таким документом и “паспортами о COVID-вакцинации”. “Иммунный паспорт” и “паспорт вакцинации” – разные понятия, отмечает коммерческий директор Международного аэропорта “Борисполь” Геннадий Зубко.

“Свидетельство о вакцинации используется только при пересечении границы, а вот “иммунный паспорт” говорит о наличии иммунитета против COVID-19. Последний и предлагается выдавать людям, которые переболели коронавирусом”, – поясняет он.

Какие недостатки “паспортов”. Пока не совсем понятно, как будут путешествовать те, у кого нет смартфона или доступа к интернету. Конфиденциальность персональных и медицинских данных тоже может быть в любой момент нарушена, отмечают эксперты. Также не исключаются сбои в работе системы и “человеческий фактор” во время прохождения пограничного контроля.