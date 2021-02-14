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Украинцам начали выплачивать компенсацию за подорожание электроэнергии

Украинцам начали выплачивать компенсацию за подорожание электроэнергии

Минсоцполитики осуществило перечисление средств для компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии. Общая сумма компенсаций за потребленную в январе электроэнергию составила 322 133,5 тыс. грн. При этом денежную выплату получили 571,6 тыс. лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

С чем связана эта компенсация? В связи с тем, что с января было принято решение об отмене определенной системы тарифообразования для отдельных категорий населения, возникла необходимость наработки другого механизма, который, в отличие от программы жилищных субсидий, позволил бы обеспечить поддержку тех категорий населения, которые больше всего от этого пострадали.

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«Поэтому был достаточно быстро наработан механизм введения компенсационных выплат, когда оплата идет не домохозяйству, а поставщику. Собственно, этот механизм был внедрен до конца отопительного периода как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона», – пояснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По данным ведомства, система субсидий работает в штатном режиме. В ней сейчас находится около 3 млн домохозяйств, которые получают поддержку в рамках этой программы.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп./кВт-час для населения на первые 100 кВт-час. Тогда же было установлено, что с 1 января 2021 года будет действовать единый тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт – час.
  • Правительство на заседании 20 января одобрило направление 1,4 млрд грн на предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые имеют субсидию).
  • Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Средства выплатят многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. Всего это более 600 000 украинских семей.
  • По словам министра социальной политики Марины Лазебной, такие выплаты будут проводиться до апреля, а их размер в среднем составляет 560 грн.
По материалам Finance.UA
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