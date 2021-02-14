Украинцам начали выплачивать компенсацию за подорожание электроэнергии

Минсоцполитики осуществило перечисление средств для компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии. Общая сумма компенсаций за потребленную в январе электроэнергию составила 322 133,5 тыс. грн. При этом денежную выплату получили 571,6 тыс. лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
С чем связана эта компенсация? В связи с тем, что с января было принято решение об отмене определенной системы тарифообразования для отдельных категорий населения, возникла необходимость наработки другого механизма, который, в отличие от программы жилищных субсидий, позволил бы обеспечить поддержку тех категорий населения, которые больше всего от этого пострадали.
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«Поэтому был достаточно быстро наработан механизм введения компенсационных выплат, когда оплата идет не домохозяйству, а поставщику. Собственно, этот механизм был внедрен до конца отопительного периода как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона», – пояснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
По данным ведомства, система субсидий работает в штатном режиме. В ней сейчас находится около 3 млн домохозяйств, которые получают поддержку в рамках этой программы.
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