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У ПриватБанка отсутствует право обжаловать решение суда в деле Суркисов, - совет ВР

У ПриватБанка отсутствует право обжаловать решение суда в деле Суркисов, - совет ВР

Большинство членов научно-консультативного совета Верховной Рады пришли к выводу об отсутствии у ПриватБанка и Кабинета министров права кассационного обжалования решения о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Об этом утверждает источник “Интерфакс-Украина”, знакомый с ходом дела.

Соответствующий запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет направил Верховный Суд 17 декабря 2020 года, уточнил он агентству.

По его словам, такого мнения придерживается семь из восьми членов совета в связи с тем, что на момент принятия судом решения в 2017 году действовал Гражданский процессуальный кодекс 2004 года, который не предусматривал возможности для обжалования такого решения.

В частности, к таким выводам пришли член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Константин Гусаров, доктор юридических наук Ирина Коваль, доцент кафедры гражданского кодекса Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Денис Сибилев, президент Национальной академии правовых наук Александр Петришин и профессор кафедры гражданского права Национального университета “Одесская юракадемия” Нелли Голубева, утверждает источник.

Собеседник агентства также добавил, что соответствующее решение поддержал также доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, отец экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана, Йосиф Богдан и академик Национальной академии правовых наук Вячеслав Комаров.

В свою очередь, указал источник, член совета, кандидат юридических наук Вадим Беляневич подтвердил право банка на обжалование в кассационном порядке решений судов первой и апелляционной инстанции, обосновывая это тем, что нормы переходных положений процессуального закона являются темпоральными, не имеют самостоятельного значения и применяются только в совокупности с другими нормами.

По материалам РБК-Украина
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