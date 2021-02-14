НБУ будет контролировать небанковские учреждения по новым законам

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях». Этот документ определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защите прав потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Новый закон вводит современные принципы пруденциального надзора и выделяет важную составляющую — надзор за рыночным поведением. Он предусматривает введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения», — говорится в сообщении.
Законопроект определяет два типа услуг:
Особенности новых подходов к надзору:
Законопроект принципиально меняет подход к лицензированию. Он позволяет отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, вместо этого осуществлять комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифовВчера, 12:04 - 3067 14
В Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше, – ВитренкоВчера, 14:46 - 952 10
Из чего состоит тариф на газ для населения: объяснение НКРЭКУВчера, 10:00 - 1144 10
Энергоатом окончательно отказался вывозить отработанное ядерное топливо в РоссиюВчера, 11:12 - 1019 8
Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»Вчера, 11:02 - 6134 7
Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»Вчера, 11:02 - 6134 7
Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится (обновлено)Вчера, 13:00 - 5355 2
75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифовВчера, 12:04 - 3067 14
В сетях АЗС назвали условия для снижения цен на бензинВчера, 19:00 - 2396
Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — МинсоцполитикиВчера, 21:03 - 2178 6
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Вчера, 12:16 - 173
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Позавчера, 14:06 - 839
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1564
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 808
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 960