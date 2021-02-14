НБУ будет контролировать небанковские учреждения по новым законам

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях». Этот документ определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защите прав потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Новый закон вводит современные принципы пруденциального надзора и выделяет важную составляющую — надзор за рыночным поведением. Он предусматривает введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения», — говорится в сообщении.

Законопроект определяет два типа услуг:

финансовые услуги. Это страхование и перестрахование; предоставление средств в кредит; привлечение средств, подлежащих возврату; финансовый лизинг; факторинг; предоставление гарантий; торговля валютными ценностями; финансовые платежные услуги; услуги на рынках капитала; услуги в области накопительного пенсионного обеспечения. Для предоставления финансовых услуг финансовые учреждения, в частности ломбарды, кредитные союзы, страховщики и финансовые компании, должны получить соответствующую лицензию.

сопроводительные услуги. Это посреднические услуги (агенты и брокеры), а также вспомогательные (информационные, инкассаторские, бюро кредитных историй). Эти услуги не подлежат лицензированию, но могут подлежать регистрации. Их регулирование будет проще и гибче по сравнению с финансовыми услугами.

Особенности новых подходов к надзору:

пропорциональность пруденциальных требований — законом устанавливаются требования к минимальному размеру собственного капитала (от 1 до 10 млн грн в зависимости от типа учреждения и предоставляемых услуг). Для компаний, которые предоставляют отдельные виды услуг, устанавливаются пруденциальные требования;

акцентирование на надзоре за рыночным поведением — во время осуществления надзора Национальный банк будет делать акцент на порядке предоставления услуг, защите прав потребителей и соблюдении отдельных требований должностными лицами финансовых компаний;

возможность применения корректирующих мер — Национальный банк будет иметь возможность применения корректирующих мер, если участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но Национальный банк уже видит определенные риски;

отсутствие исключительного вида деятельности — предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять другую хозяйственную деятельность (с соответствующими ограничениями) для полноценной реализации своих бизнес-возможностей.

Законопроект принципиально меняет подход к лицензированию. Он позволяет отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, вместо этого осуществлять комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫