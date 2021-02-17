В УЗ обещают до конца года представить новое приложение для покупки е-билетов

Укрзализныця работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда. Оно станет доступно для пассажиров уже в этом году.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО «Укрзализныця» Владимир Резник.

«Мы стремимся максимально диджитализировать все сервисы для наших клиентов. Сейчас выполняем работы по разработке нового приложения для покупки билетов. С его помощью можно будет удобно заказать через персональный гаджет билеты на поезд и сопутствующие услуги, перечень которых будем расширять», — отметил Владимир Резник.

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Кроме обычных билетов, с помощью приложения можно будет купить проездные документы для льготных категорий пассажиров.

Новое приложение будет доступно для гаджетов, работающих на операционных системах Android и iOS. Кроме того, компания планирует заменить дорогостоящие устройства, которые в настоящее время используются для контроля и валидации электронных билетов, на обычные смартфоны.

«Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном его использовании», — отметил Владимир Резник.

С начала 2021 года онлайн было приобретено 2 млн билетов, это 74% от общего объема реализованных проездных документов.