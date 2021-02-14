Самые высокие тарифы в Украине: в отношении компании «Лубныгаз» открыли уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении АО «Лубныгаз», связанное с тарифами.

Об этом сообщил спикер Г У Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

«15 февраля правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры проводили следственные действия на территории АО „Лубныгаз“. Было открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог)», — сказал Сулаев.

На вопрос: «Связано ли это с тарифами», спикер ответил: «Да».

Ранее 16 февраля на сессии райсовета депутаты приняли решение направить обращение в центральные органы власти и правоохранителям относительно тарифов и деятельности АО «Лубныгаз».

До того Полтавский облсовет планировал рекомендовать Нацполиции, прокуратуре и ГНС проверить на обоснованность тарифов облгазы, в частности «Лубныгаз».

20 января на заседании НКРЭКУ приняли решение о внеплановой проверке компаний «Полтаватеплоэнерго», «Лубныгаз», «Лубныгаз-Трейдинг» и «Кременчукгазпоставка».

По информации Лубенского городского головы Александра Грицаенко, тарифы на услуги распределения природного газа, которые предоставляются АО «Лубныгаз» потребителям, являются самыми высокими в области и Украине, что влечет за собой акции протеста со стороны населения.