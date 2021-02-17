Как получить сведения из Единого государственного реестра юрлиц, ФЛП

Как получить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Об этом пишет Минюст.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, являются открытыми и общедоступными (кроме регистрационных номеров учетных карточек плательщиков налогов и паспортных данных).
Несколько вариантов предоставления информации из Единого государственного реестра:
Он предоставляется с целью просмотра, копирования и печати. Воспользоваться такой опцией можно по этой ссылке.
Поиск осуществляется без регистрации пользователя на портале по нескольким критериям, в частности по наименованию или идентификационному коду юридического лица.
Выписки в бумажной и электронной форме, содержащие сведения, актуальные на момент запроса или на определенную дату.
Выписка из ЕГР в бумажной форме предоставляется по соответствующему запросу заявителя путем обращения к уполномоченному субъекту государственной регистрации, центр предоставления административных услуг или нотариусу. Вместе с запросом заявитель подает документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Единого государственного реестра.
Выписка из ЕГР в электронной форме предоставляется по соответствующему запросу через портал электронных сервисов по этой ссылке («Заказать сведения из ЕГР» — «Создать запрос») при условии регистрации пользователя на портале и взимания платы за предоставление таких сведений с использованием платежных систем через сеть Интернет.
Документы в бумажной и электронной форме, содержащиеся в регистрационном деле:
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