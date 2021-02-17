Как получить сведения из Единого государственного реестра юрлиц, ФЛП

Как получить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом пишет Минюст.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, являются открытыми и общедоступными (кроме регистрационных номеров учетных карточек плательщиков налогов и паспортных данных).

Несколько вариантов предоставления информации из Единого государственного реестра:

бесплатный доступ через портал электронных сервисов к сведениям, которые актуальны на момент запроса

Он предоставляется с целью просмотра, копирования и печати. Воспользоваться такой опцией можно по этой ссылке.

Поиск осуществляется без регистрации пользователя на портале по нескольким критериям, в частности по наименованию или идентификационному коду юридического лица.

Выписки в бумажной и электронной форме, содержащие сведения, актуальные на момент запроса или на определенную дату.

Выписка из ЕГР в бумажной форме предоставляется по соответствующему запросу заявителя путем обращения к уполномоченному субъекту государственной регистрации, центр предоставления административных услуг или нотариусу. Вместе с запросом заявитель подает документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Единого государственного реестра.

Выписка из ЕГР в электронной форме предоставляется по соответствующему запросу через портал электронных сервисов по этой ссылке («Заказать сведения из ЕГР» — «Создать запрос») при условии регистрации пользователя на портале и взимания платы за предоставление таких сведений с использованием платежных систем через сеть Интернет.

Документы в бумажной и электронной форме, содержащиеся в регистрационном деле:

В бумажной форме их можно получить, обратившись в центр предоставления административных услуг, образованный при субъекте государственной регистрации.

Вместе с запросом заявитель подает документ, подтверждающий внесение платы за предоставление документа в бумажной форме, содержащегося в регистрационном деле.

Плата взимается за каждый полученный документ.

Регистрационное дело в бумажной форме в отношении юридического лица (кроме общественного формирования и религиозной организации) хранится у субъекта государственной регистрации по местонахождению юридического лица.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr