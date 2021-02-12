Карантин повысил спрос на складскую недвижимость

Складской, промышленный и логистический сектора в странах Центральной и Восточной Европы стали одними из самых востребованных видов активов с 2019 года, по версии Colliers, CMS и Randstad. На большинстве рынков региона уровень вакантности ниже 5%. Онлайн-торговля и до карантина была драйвером спроса на такие помещения, но локдаун существенно усилил эту тенденцию.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании по управлению инвестициями в сфере коммерческой недвижимости Colliers International.
Цены:
В начале прошлого года общий объем складских помещений в Киеве составил около 1 764 000 м², в течение года на рынок вышли три новых объекта, пополнившие общее предложение на 82 000 м². Новое предложение демонстрирует высокий рост за последние шесть лет. В 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов площадью 103 000 м².
Пандемия не спровоцировала рост вакантности. Рост спроса и арендных ставок вызывает интерес к этому сегменту у девелоперов и инвесторов.
Годовой оборот розничной торговли в Киеве вырос на 9% с начала года (1-3 квартал 2020 года). В течение 2020 года ритейлеры открыли более 600 новых локаций по всей Украине. Такое значительное расширение провоцирует дополнительный спрос на складские помещения. А из-за низкой вакантности в этом сегменте некоторые ритейлеры инвестируют в проекты build-to-suit.
Доля электронной коммерции в розничных продажах в Украине увеличилось на 45% (г/г) в 2020 году и составила 8%, согласно данным Euromonitor International. А к 2025 году, по прогнозам, достигнет 12%.
Логистика и дистрибуция. Рост электронной коммерции и розничной торговли стимулировал развитие логистики и дистрибуции. Как и в случае с ритейлерами, за неимением складских помещений логистические операторы инвестируют в build-to-suit.
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