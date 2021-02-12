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Суд постановил вернуть сети «Алло» 73 тыс. единиц изъятых товаров

Суд постановил вернуть сети «Алло» 73 тыс. единиц изъятых товаров

Киевский апелляционный суд подтвердил отказ Офису генпрокурора в аресте изъятого имущества компании «Алло» в рамках уголовного производства по делу о неуплате налогов. Это следует из определения суда от 2 февраля, обнародованного в Едином госреестре судебных решений 11 февраля.

Речь идет об уголовном производстве № 42 020 000 000 002 256 от 23 ноября 2020 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 У К Украины. Государственная фискальная служба (ГФС) подозревает должностных лиц компании «Алло» в уклонении от оплаты налогов в особо крупных размерах.

Как говорится в материалах дела, в декабре прошлого года правоохранители провели серию обысков в Киевской области (Бориспольский район, с. Мартусовка, улица Промышленная, б.70) и в Киеве (проспект Степана Бандеры, 26). Было изъято имущество «Алло», а именно — 71 250 и 2282 единицы товара соответственно.

Шевченковский райсуд столицы отказал прокурору в аресте этого имущества из-за отсутствия доказательств умышленного уклонения от уплаты налогов. А Киевский апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции и оставил без удовлетворения апелляцию прокурора.

Напомним, в декабре 2020-го Ассоциация предприятий информационных технологий Украины попросила компанию «Алло» покинуть свое общество из-за скандала, связанного с уклонением от уплаты налогов.

По материалам УБР
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