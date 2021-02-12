Названы ключевые замечания IT-отрасли к законопроекту Минцифры о «Дія.City»

Подготовленный Министерством цифровой трансформации законопроект № 4304 о порядке создания и работы специального правового режима для айтишников — «Дія.City» — создает массу негативных моментов для IT-отрасли и по сути является экспериментом. Сейчас не самый подходящий момент для него.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

«Если бы законопроект № 4303 был частично несовершенен, мы бы просто сказали: поменяйте вот это и вот это, и все. Но пришлось писать альтернативный закон. К № 4303 мы подали замечания на 53 страницах, и это был не 13 шрифт. Масса моментов, которые требуют поправок, начиная от юридической техники», — рассказал Васюк.

В частности, по его словам, есть три концептуальных замечания к данному проекту.

Первое — появление регулятора, с чрезмерными полномочиями. Например, Минцифра в первой версии закона наделяла себя правами определять, кто будет в «Дія.City», кого туда пускать, кого исключать и т. д.

Второе — полное исключение модели ФЛП для участников «Дія.City».

«Для нас, мягко говоря, это не совсем приемлемо, так как это основная модель работы», — отметил Васюк.

И, третье — наличие саморегулирующейся организации с дополнительными взносами. Фактически это дополнительный налог или взнос от компании, которые не идут в госбюджет, а в какой-то непонятный фонд.

«Сборы регулируются непонятно как, и они будут вариативными, то есть могут увеличиться. У нас есть пример Беларуси, мы видим, как это происходит. При этом есть требование обязательного участия в этой организации для всех участников «Дія.City», — добавил исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine.

Он также сообщил, что отрасль пыталась донести Минцифре и другим органам власти недостатки проекта, в том числе три крупнейшие ІТ-ассоциации писали президенту, главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову о своих предложениях и замечаниях.

«Если Минцифра — наше профильное министерство, то мы считаем, что оно должно защитить нас перед другими министерствами, тем более, что Федоров занимает позицию вице-премьера. С той стороны, хотелось бы больше комплексного подхода, а не пиарного», — отметил Константин Васюк.

Напомним, «Дія.City» — это специальный правовой режим для IT-индустрии. За его основу Министерство цифровой трансформации приняло концепцию белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) и некоторые нормы правовых систем западных стран.