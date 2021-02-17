Как получить компенсацию, если у виновника ДТП нет ОСАГО

Водители, авто которых пострадало в ДТП, имеют право на возмещение ущерба даже в том случае, если у виновника аварии нет страхового полиса.
Об этом рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.
Не обязаны приобретать страховой полис ОСАГО следующие категории лиц:
В случае, если у виновника ДТП нет страхового полиса, а у пострадавшей стороны есть, то водитель может получить возмещение ущерба от МТСБУ. Если же страхового полиса нет у обеих сторон, то возмещение убытков возможно только через суд.
Для того чтобы получить компенсацию от МТСБУ, нужно:
После осмотра авто и предоставления всех необходимых документов, транспортное бюро выплатит компенсацию из собственных специальных фондов.
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