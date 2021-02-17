Как получить компенсацию, если у виновника ДТП нет ОСАГО

Водители, авто которых пострадало в ДТП, имеют право на возмещение ущерба даже в том случае, если у виновника аварии нет страхового полиса.

Об этом рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

Не обязаны приобретать страховой полис ОСАГО следующие категории лиц:

инвалиды войны;

участники боевых действий;

инвалиды первой группы;

водители за рулем автомобиля, принадлежащего инвалиду 1 группы.

В случае, если у виновника ДТП нет страхового полиса, а у пострадавшей стороны есть, то водитель может получить возмещение ущерба от МТСБУ. Если же страхового полиса нет у обеих сторон, то возмещение убытков возможно только через суд.

Для того чтобы получить компенсацию от МТСБУ, нужно:

обратиться в бюро и отправить уведомление о ДТП в любой удобной форме;

в любой удобной форме; отправить уведомление об аварии нужно не позднее, чем через три дня после ДТП ;

; до прибытия экспертов МТСБУ необходимо сохранить авто в том состоянии, в котором оно было сразу после ДТП .

После осмотра авто и предоставления всех необходимых документов, транспортное бюро выплатит компенсацию из собственных специальных фондов.

Справка Finance.ua:

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 2020 году выплатило пострадавшим в ДТП из фонда защиты потерпевших более 215,7 млн грн, общее количество выплат составило 6464 шт.