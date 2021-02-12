Шмыгаль сказал, когда Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве Украины и Евросоюза в ходе рабочего визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос о том, что глава дипломатии Евросоюза Жосеп Боррель подтвердил, что ЕС заинтересован заключить соглашение об общем авиационном пространстве между ЕС и Украиной, но отказался комментировать «вето» Испании, и соглашение могло стать заложником политического спора между Испанией и Великобританией по поводу Гибралтара.

Как заявил Шмыгаль, «господин Боррель является высоким представителем Евросоюза, а не министром иностранных дел Испании, хотя по происхождению он из Испании. Но это не значит, что мы можем на него возлагать ответственность за определенную остановку в подписании соглашения».

По словам главы правительства, «Украинская сторона выполнила все необходимые требования и параметры, все европейские страны ее согласовали. На встрече тет-а-тет господин Боррель подтвердил, что к Украине нет никаких вопросов. То есть, проблема возникла между самими членами Евросоюза, в частности предостережение со стороны Испании. Мы не можем комментировать, связаны ли они со спором с Британией, или с чем-то другим. Но на всех высоких встречах, в том числе и с господином Шарлем Мишелем мы поднимали вопрос скорейшего подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве и видели готовность это сделать при первой же возможности. И есть надежда, что это произойдет во время рабочего визита Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта».

Как сообщал Укринформ, 3 февраля в Офисе Президента заявили, что подписание Соглашения об общем авиационном пространстве Украины с Европейским Союзом откладывается из-за бюрократических причин. В ОП высказали мнение, что сейчас «нужно искать возможности» подписать соглашение в марте.