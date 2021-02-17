В Android 12 появится функция автоповорота экрана по определению положения лица пользователя

Журналисты с портала 9to5Google обнаружили в Android 12 уникальную функцию, которой ещё не было в Android-смартфонах.
Акселерометром, который отвечает за изменение ориентации интерфейса на экране смартфона, сегодня никого не удивишь. Такая функция есть во всех современных устройствах, однако в некоторых случаях она оказывается крайне неудобной. Пример: пользователь идёт в постель, ложится набок и начинает просматривать контент в интернете. Велика вероятность, что в какой-то момент интерфейс устройства просто-напросто перейдёт в горизонтальный режим, так как система посчитает, что смартфон перевёрнут горизонтально.
Из-за этого многим пользователям приходится отключать функцию автоповорота экрана. Чтобы как-то упростить опыт использования при таком сценарии, в Android 9 Pie Google добавила в интерфейс системы специальную кнопку для ручного изменения ориентации экрана, когда функция автоповорота в настройках выключена.
Теперь компания решила пойти дальше и сделать функцию автоповорота, которая работает через определение положения лица, посредством фронтальной камеры. Как отмечает 9to5Google, информация с фронтальной камеры не передаётся на удалённые сервера, а обрабатывается непосредственно на самом устройстве.
Функция была обнаружена специалистами портала при изучении исходного кода Android 12.
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