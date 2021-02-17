Oppo запатентовала камеру, перемещающуюся из стороны в сторону

Компания Oppo запатентовала совершенно новую идею для селфи-камеры.
Об этом сообщает LetsGoDigital.
Этот патент уже передали во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO, World Intellectual Property Organization).
Блок камеры занимает верхнюю линейку на экране. Поэтому конструкция не решает проблему с доступной площадью экрана, однако может улучшить качество снимков.
Фото: LetsGoDigital
Пользователь такого смартфона сможет делать селфи с разных углов. Для этого модуль камеры перемещается специальным моторчиком справа и слева по специальному углублению в корпусе. При этом по умолчанию камера зафиксирована в одном положении. При включении камеры ее можно переместить в нужную позицию, процесс полностью автоматический.
В документации также указана возможность использования аналогичной конструкции для основной камеры на задней панели. Это сделает смартфон отличным вариантом для панорамных фотографий.
Фото: LetsGoDigital
Oppo может использовать свою наработку в серии смартфонов Oppo Reno, в которой встречаются необычные форм-факторы. Например, в Oppo Reno2 используется выдвижная камера в форме акульего плавника.
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