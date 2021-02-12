Более 64 миллионов гривен налогового долга списано столичным плательщикам

«С целью выполнения норм Закона Украины от 4 декабря 2020 года № 1072-ІХ „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“ столичным налогоплательщикам списано 64,2 млн грн налогового долга, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышал 3060 гривен», — отметил Александр Туру, заместитель начальника Главного управления ГНС в г. Киеве.
Законом № 1072, который вступил в силу 10 декабря 2020 года, предусмотрено списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен.
Также отсрочка до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.
Кроме этого, предусмотрено списание штрафной санкции и пени в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона (с декабря 2020 года до июня 2021 года).
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