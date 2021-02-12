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Chevrolet представил обновленный электрохэтчбек Bolt EV (фото)

Как и было обещано ранее, в выходные американский бренд Chevrolet представил пару электромобилей — обновленный хэтчбек Bolt EV и абсолютно новый кроссовер Bolt EUV. Обе новинки поступят в продажу уже летом текущего года, при этом стоимость модели Chevrolet Bolt EV будет стартовать с отметки $ 31,995, а стоимость Chevrolet Bolt EUV — с отметки $ 33,995.

Обе модели построены на одной платформе и используют идентичные интерьеры с сенсорным 10,2-дюймовым дисплеем, но отличаются габаритами и типичными для своих формфакторов особенностями, вроде внедорожного дизайна, клиренса и более вместительного багажника кроссовера по сравнению с хэтчбеком.

Впрочем, все отличия хорошо видны на фотографиях:

Электромобили оснащаются электродвигателем мощностью 200 л.с. / 150 кВт с крутящим моментом 360 Нм. Батарея емкостью 65 кВтч собрана из 288 ячеек, полного заряда хватает на запас хода 416 км (259 миль) для хэтчбека Chevrolet Bolt EV и 402 км (250 миль) для кроссовера Chevrolet Bolt EUV. Производитель предлагает на батарею гарантию в 8 лет или 160 тыс. км (100 тыс. миль) пробега.



Электромобили могут заряжаться в режимах Level 1 (120 В), Level 2 (240 В, 7,2/11 кВт) и Fast DC, при этом в первом случае электромобили получают всего 6,5 км (4 мили) за час заряда, во втором — полный заряд батареи продлится примерно 7 часов, а в третьем за полчаса заряда Bolt EV получит 160 км (100 миль) запаса хода, а Bolt EUV — 152 км (95 миль) запаса хода.

По материалам ITC.ua
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