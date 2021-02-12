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75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифов

75% украинцев не смогут платить за коммуналку после январского повышения тарифов

С 1 января 2021 г. в Украине в очередной раз были повышены тарифы на газ и его распределение, отопление, водоснабжение и электроэнергию. Как следствие, по всей стране прокатилась волна протестов населения против повышения тарифов. При этом задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2020 года увеличилась на 18,6% к октябрю и составила 60,5 млрд грн. (без учета электроэнергии).

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Как свидетельствуют результаты январского опроса Research & Branding Group, три четверти украинцев (75%) заявили о том, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов, тогда как лишь каждый шестой респондент (17%) считает, что сможет их оплачивать после повышения. Еще 8% – не определились.

Более высокий уровень готовности оплачивать счета после повышения тарифов отмечается среди молодежи до 30 лет и жителей областных центров. Меньше всего тех, кто готов оплачивать новые счета, среди украинцев старшей возрастной категории «60+» и жителей южных областей.

Относятся ли с пониманием к этому повышению Девять из десяти украинцев (91%) к повышению тарифов отнестись с пониманием не готовы, тогда как противоположной позиции придерживается лишь каждый двадцатый житель страны (6%), а еще 3% – не определились.

Несколько выше готовность отнестись к повышению тарифов с пониманием у жителей южных областей, молодежи и жителей областных центров.

Справка Finance.ua:

  • Кстати, еще один опрос показал, что почти две трети (64,9%) украинцев ощутили повышение тарифов на услуги ЖКХ в новом году. Также большинство опрошенных считают тарифы ЖКУ завышенными.
  • В КГГА говорят, что украинцы в среднем вынуждены тратить 2,3 тысячи гривен на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру.
  • Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99.
По материалам Finance.UA
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