Четыре предприятия Укрспирта передали в ФГИУ для приватизации

В Фонд государственного имущества Украины на сегодня передано на приватизацию 4 государственных предприятия — участники Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт»).

О промежуточных результатах приватизации активов концерна «Укрспирт» сообщила пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о Бучачском мальтозном заводе, Гайсинском и Тростянецком спиртовом заводе и Винницком ликеро-водочном заводе.

Отмечается, что Фонд государственного имущества принял решение о приватизации уже трех государственных предприятий — участников концерна «Укрспирт». Сейчас идет процесс передачи от Минэкономики Фонду государственного имущества Украины функций по управлению такими спиртовыми заводами, как Барский, Ганнопольский и Уладовский.

По информации пресс-службы министерства, остальные 27 государственных предприятий — участников концерна «Укрспирт» предложены министерством для включения в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2021 году. После принятия Фондом госимущества соответствующих решений функции по управлению государственными предприятиями будут переданы органам приватизации.

«Минэкономики на регулярной основе проводит координационные совещания с участниками процесса реформирования спиртовой отрасли. Ведь согласно, правительственному плану реформирования отрасли, есть четкая цель: в 2021 году приватизацию по большинству предприятий — завершить», — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.