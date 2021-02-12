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Лучшим арбитром в тарифообразовании является рынок - глава Нацкомиссии

Лучшим арбитром в тарифообразовании является рынок - глава Нацкомиссии

Лучшим арбитром в процессе тарифообразования является рынок, но устанавливать правила игры должен регулятор.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк во время Всеукраинского Форума «Украина 30. Платежка», сообщает пресс-служба Комиссии в Фейсбуке.

«Лучшим арбитром в тарифообразовании является рынок. Впрочем, есть орган, который я представляю, – НКРЭКУ, который должен устанавливать правила игры. И мы этим занимаемся», – сказал Тарасюк.

По словам главы НКРЭКУ, до 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того чтобы газ доставить в дом, компания-поставщик должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной его объем. Еще 30% тарифа – это заработная плата работников предприятий газораспределительных компаний. И лишь 20% – ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб.

«Если снизить стоимость технологического газа, которая зависит от рыночной цены природного газа, то тогда убытки будет нести Оператор газотранспортной системы, создавая коллапс. Или снизить зарплату квалифицированному персоналу газораспределительных компаний, которая в среднем составляет около 14 тыс. грн и точно является не самой большой в стране? Или, может, снизить затраты на ремонтные работы и содержание диспетчерских и аварийных служб? Тогда мы дождемся техногенных катастроф», – отметил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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