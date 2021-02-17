Аналитики объяснили подорожание нефти и дали прогноз на 2021 год

Мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель — уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.

Как отметил глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко, есть три ключевых фактора, которые толкают цены на нефть вверх.

Во-первых, как отметил аналитик, на финансовых рынках много свободных денег. Кроме того, у инвесторов есть оптимизм по поводу ослабления карантинных ограничений по всему миру. В-третьих, страны ОПЕК+ соблюдают ограничения по объемам добычи.

«Все эти факторы помогают инвесторам больше фокусироваться на перспективе восстановления спроса, чем на текущем все еще слабом рынке», — сказал Мартыненко.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин подчеркивает, что цены на нефть растут не столько из-за роста реального спроса, сколько, возможно, из-за спекуляций на финансовых рынках.

«Грубо ситуацию можно представить как такую, что трейдеры, которые торгуют фьючерсами и опционами на нефть, создали повышенный ажиотаж вокруг данного природного ресурса, в результате производители нефти с радостью повышают цены, при том что физический спрос на нефть сейчас практически не увеличивается», — говорит Чурин.

Что будет с ценами дальше. Стоимость нефти уже достигла уровней, которые еще в ноябре-декабре аналитики ожидали на конец 2021 года, отмечает Мартыненко. А потому нынешний рост цен выглядит преждевременным, и такого мнения придерживается все большее количество участников рынка, говорит он. Тем не менее, как считает эксперт, «беспрецедентные объемы ликвидности на рынке» могут разогнать цены выше 60 долларов за баррель.

Чурин с Eavex Capital напомнил, что в прошлом высокие цены на нефть привели к инвестициям в добычу сланцевой нефти, что позже увеличило уровень общей добычи нефти в мире.

«Кроме этого, дорогая нефть стимулирует инвестиции в альтернативные виды топлива и ведет к снижению спроса на физическую нефть. Уже появились признаки того, что аналогичная историческая закономерность скоро повторится», — прогнозирует эксперт.