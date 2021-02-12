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Датчане имеют возможность получить 20-летнюю ипотеку под 0%

Датчане имеют возможность получить 20-летнюю ипотеку под 0%

Страна с самой длинной историей отрицательных ставок предлагает владельцам домов 20-летние займы с фиксированной процентной ставкой, равной нулю.

Об этом сообщил Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

«С начала этого года владельцам датских домов предлагается возможность установить свою ипотечную процентную ставку на уровне нуля процентов в течение двадцати лет. Такой сценарий развития нужен и Украине», – прокомментировал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что сегодня граждане нуждаются в удобных условиях для получения ипотеки, ведь именно это станет мощным толчком для дальнейшей работы строительной отрасли.

По сообщению Bloomberg, три банка планируют заключить долгосрочные сделки: Nordea Bank Abp начал предлагать сделки с 5 января и по крайней мере два других банка заявили, что будут делать то же самое.

Дания выделяется в мировом контексте, поскольку страна жила с отрицательными ставками центрального банка дольше, чем любая другая. В 2012 году Дания понизила курс центрального банка до нуля, чтобы защитить свой курс относительно евро. С тех пор датские заемщики пользуются низкими ипотечными расходами.

Как работает ипотека в Дании:

  • страна имеет так называемую проходную систему, при которой ипотечные кредиты напрямую привязываются к покрытым облигациям, используемым для финансирования займов;
  • кредиторы выступают посредниками между заемщиками и инвесторами, принося доход за счет комиссий, а не процентных ставок.

В августе 2019 года третье по величине финансовое учреждение страны Jyske Bank предложило десятилетние сделки с фиксированной ставкой по цене -0,5 процента. Это означало, что заемщикам нужно будет вернуть 99 500 с каждых 100 000 заимствованных крон, если они полностью погасят заем в конце срока.

Totalkredit, подразделение крупнейшего ипотечного кредитора в Дании, Nykredit Realkredit A/S, заявляет, что также будет предлагать 20-летние займы под 0%.

По словам Лизы Бергманн, главного экономиста по жилищному строительству Nordea Kredi, облигации, поддерживающие ипотечные кредиты, могут достичь рекордно высоких цен.

Справка Finance.ua:

  • 15 февраля Кабмин упростил условия предоставления ипотеки под 7%.
  • Теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, не обязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенной лицом, научно-педагогическим работником, врачом или работником бюджетной сферы.
  • Отменено требование относительно непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

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По материалам Finance.UA
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