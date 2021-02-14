Годовые валютные поступления от экспорта товаров в Донецкой области уменьшились на 15%

Валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в 2020 году составила 3935,0 млн долл. США. Регион обеспечил 8,0% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

По сравнению с 2019 годом валютные поступления от экспорта товаров предприятиями Донецкой области уменьшились на 15,0%. На динамику показателя в 2020 году повлияли ограничения, введенные вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Особенно это ощущалось во ІІ квартале, когда сокращение экспорта по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года составило 28,3%. В дальнейшем наблюдалось постепенное восстановление спроса, и в IV квартале 2020 года валютная выручка предприятий региона увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 1,7%, а против ІІ квартала – на 18,1%.

В течение 2020 года сохранялась негативная тенденция снижения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые обеспечили 77,6% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров. Годовая стоимость экспорта черных металлов составила 3054,8 млн.долл., что по сравнению с 2019 годом меньше на 12,2%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 11,3%, вследствие чего недополучено 389,5 млн.долл. валютной выручки.

Снижение спроса и цен сказалось в 2020 году на рынках сбыта не только черных металлов, но и другой продукции, причем сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам, кроме азиатского рынка.

Валютные поступления от экспорта товаров на европейский рынок, составив в 2020 году 1869,9 млн долл., или 47,5% общего объема, уменьшились по сравнению с 2019 годом на 19,5%.

Экспорт товаров в страны Азии в 2020 году составил 966,6 млн долл. (24,6% общего объема), что по сравнению с предыдущим годом больше на 3,1%. Это достигнуто за счет роста поставок в Турцию и Китай.

На 12,1% сократился по сравнению с 2019 годом экспорт товаров в страны Америки, составив 296,5 млн долл., или 7,5%.

Стоимость товаров, поставленных на африканский континент, уменьшилась в 2020 году на 33,6%, составив 142,4 млн долл., или 3,6% общего объема.

В общем предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 114 стран мира.