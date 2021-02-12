Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области разоблачили уклонение от уплаты налогов на сумму более 7,5 млн грн

Группа лиц – жителей Сумской области в течение 2018-2021 годов использовали реквизиты подконтрольных им субъектов хозяйственной деятельности для уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает ГНС
Фактически ряд обществ, путем искусственного, необоснованного завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг от подконтрольных ФЛП умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму более 7,5 млн грн.
Работники ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков помещений, использовавшихся вышеуказанными обществами.
По результатам проведенных следственных действий обнаружены пустые бланки товарно-транспортных накладных с оттисками печатей подконтрольных физических-лиц предпринимателей, чистые листы бумаги формата А4 с оттисками печатей подконтрольных физических-лиц предпринимателей и СХД-нерезидентов, 9 печатей и штампов субъектов хозяйствования, наличные денежные средства, черновые записи, пиломатериалы. Всего выявлено товарно-материальных ценностей и валюты на сумму около 800 тыс. гривен. Обнаруженные вещи и документы присоединены к материалам уголовного производства. Продолжается расследование.
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