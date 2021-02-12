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В Харьковской области планируют построить крупнейший в Украине завод по переработке газа

В Харьковской области планируют построить крупнейший в Украине завод по переработке газа

Подразделение «Нафтогаз Нефть» намерено построить установку углубленного извлечения углеводородов на Хрестищенском отделении по переработке газа вблизи дожимной компрессорной станции в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба «Укргаздобычи» (УГД), управление по переработке газа и газового конденсата дивизиона Нафтогаз Нефть с 30 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года (включительно) собирает тендерные предложения для приобретения установки углубленного извлечения углеводородов.

В компании отмечают, что установка необходима для глубокой подготовки и переработки природного газа, чтобы получить с него до 99,9% ценных компонентов для производства сжиженного нефтяного газа (LPG), газового конденсата и природного газа.

Согласно тендерной документации, победитель аукциона должен обеспечить производство установки, поставку к месту расположения завода в Харьковской области, предоставить услуги по шеф-надзора за строительством и монтажом оборудования, установить надзор за пуско-наладочными работами, а также произвести запуск завода и обучение персонала.

«Строительство Хрестищенского завода по производству LPG позволит нам увеличить долю украинских нефтепродуктов на отечественном рынке на 115 тысяч тонн в год. Процесс займет около 2,5 лет, а первую партию готовой продукции с нового завода можем ожидать уже в начале 2024 года», — рассказал директор по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» Сергей Федоренко.

По материалам Дело
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