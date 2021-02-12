В Харьковской области планируют построить крупнейший в Украине завод по переработке газа

Подразделение «Нафтогаз Нефть» намерено построить установку углубленного извлечения углеводородов на Хрестищенском отделении по переработке газа вблизи дожимной компрессорной станции в Харьковской области.
Как сообщает пресс-служба «Укргаздобычи» (УГД), управление по переработке газа и газового конденсата дивизиона Нафтогаз Нефть с 30 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года (включительно) собирает тендерные предложения для приобретения установки углубленного извлечения углеводородов.
В компании отмечают, что установка необходима для глубокой подготовки и переработки природного газа, чтобы получить с него до 99,9% ценных компонентов для производства сжиженного нефтяного газа (LPG), газового конденсата и природного газа.
Согласно тендерной документации, победитель аукциона должен обеспечить производство установки, поставку к месту расположения завода в Харьковской области, предоставить услуги по шеф-надзора за строительством и монтажом оборудования, установить надзор за пуско-наладочными работами, а также произвести запуск завода и обучение персонала.
«Строительство Хрестищенского завода по производству LPG позволит нам увеличить долю украинских нефтепродуктов на отечественном рынке на 115 тысяч тонн в год. Процесс займет около 2,5 лет, а первую партию готовой продукции с нового завода можем ожидать уже в начале 2024 года», — рассказал директор по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» Сергей Федоренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Вчера, 12:15 - 2459 12
С 1 марта украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 — МинздравВчера, 10:45 - 1007 10
Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - ТынныйВчера, 18:52 - 691 7
Эксперты объяснили, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19Вчера, 21:32 - 703 6
В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищахВчера, 14:34 - 348 4
Названа возможная цена газа для домохозяйств после запуска рынкаВчера, 13:00 - 15414 3
Новая почта изменила правила упаковки для отправленийВчера, 18:30 - 3179
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Вчера, 12:15 - 2459 12
Банки повысили кредитные ставки для населенияВчера, 16:16 - 2323
Кабмин упростил условия выдачи ипотеки под 7%Вчера, 16:01 - 1895
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Вчера, 14:06 - 590
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Позавчера, 10:00 - 1310
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 688
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 918
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 497