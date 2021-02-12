Отрицательное сальдо внешней торговли в прошлом году сократилось в 14 раз – Минэкономики

За 2020 год отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами сократилось по сравнению с 2019 годом в 14,4 раза: с 3,69 млрд долл. до 255,5 млн долл.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что экспорт товаров из Украины сократился за прошлый год на 1,7% и составил 49,2 млрд долл. Из-за гораздо более существенного сокращения импорта отрицательное сальдо в торговле скатилось с 10,7 млрд долл. до 4,8 млрд долл.
Экспорт услуг за прошлый год сократился на 28,5%, до 11,167 млрд долл. Сальдо торговли услугами было положительным и составило 5957,9 млрд долл.
С учетом методологии Госстата по отминусовыванию в общей статистике по товарам и услугам стоимости услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, общее сальдо составило – 255,5 млн долл.
Также отмечается, что наибольшее падение экспорта произошло в марте-мае 2020 года, после чего объемы экспорта стабилизировались, а с августа наблюдался их постоянный рост.
«Внешнеторговые операции проводились с 234 странами и юрисдикциями. Наиболее важными показателями являются феноменальный рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай – на 93% и 98%, соответственно», – прокомментировал данные Госстата министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Отмечается, что впервые за несколько лет уменьшился экспорт в ЕС – на 10,3%. При этом именно с ЕС Украина имеет наибольшее отрицательное сальдо в торговле – 4,8 млрд долл.
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