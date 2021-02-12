В «Укрэнерго» уверяют, что отключений потребителей не будет

В «Укрэнерго» не планируют никаких ограничений или отключений потребителей и имеют план сбалансирования энергосистемы.
Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на форуме «Украина 30. Платежка».
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«Температура сейчас снижается, и этот осенне-зимний период действительно является непростым. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, которые работают на природном газе», — рассказал Кудрицкий.
Он подчеркнул, что Укрэнерго не планирует никаких ограничений или отключений потребителей — ни на этой неделе, ни в будущем.
«Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как работать с этим риском, и у нас есть планы и на будущее тоже», — сказал он.
Также Кудрицкий, выступая на форуме, выразил убеждение, что в следующем отопительном сезоне Украина не будет иметь проблем с обеспечением топливом тепловых электростанций, а также с аномальной аварийностью на ТЭС, которая наблюдается этой зимой.
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