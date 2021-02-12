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Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - Тынный

Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - Тынный

Кабинет министров Украины нарушает условия подписанного меморандума с инвесторами в зеленую энергетику и не собирается его выполнять в дальнейшем, что является шантажом инвесторов со стороны властей.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Он напомнил, что в июле 2020 правительство взяло на себя обязательства не создавать новых задолженностей, начиная с августа, выплатить 40% долгов в прошлом году и по 15% в каждом квартале текущего 2021 года.

«На самом деле ни одно из этих обязательств правительством не выполнено. Во-первых, они не достигли стопроцентного уровня оплат за текущую энергию, несмотря на пониженные зеленые тарифы. Обманули нас, инвесторов, чтобы мы не судились за рубежом, потому что обещали стабильность на рынке», – подчеркнул Тынный.

По его словам, задолженность не погашалась вовремя на фоне создавались новые долги. «Оплачивали не 100% энергии, а условно две трети, 60-65%. И график погашения старых задолженностей также полностью скрывается», – добавил Тынный.

Также он отметил, что сейчас происходит прямой шантаж со стороны государственного предприятия «Гарантированный покупатель» по дискриминационным расчетам перед производителями «зеленой» энергии.

«Мы обращаемся сейчас с заявлениями о злоупотреблением монопольным положением и в правоохранительные органы по статье шантаж, поскольку задолженность игрокам возобновляемой энергетики прямо сейчас погашают исключительно тем, кто не судится с государством. То есть, если ваши права были нарушены, прямо четко в договоре указано, что есть такие-то обязательства, и вы обращаетесь в суд за шантаж, соответственно говорят: отзовите свои иски, смиритесь с убытками, тогда, возможно, мы вам погасим задолженность, образованную более года назад. Я думаю, что всем шантажистам когда-то светит тюрьма», – подчеркнул соучредитель УАВЭ.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную “зеленую” электроэнергию и кроме “Государственного покупателя” суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, подписавшая меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% “старого” долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По материалам Украина 24
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