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Новая почта изменила правила упаковки для отправлений

Новая почта изменила правила упаковки для отправлений

С 1 февраля в Новой почте введены новые правила упаковки. Они касаются большинства категорий отправлений и расширяют альтернативы для надежной упаковки посылок и грузов, чтобы предотвратить их повреждение.

Об этом компания сообщила Finance.ua.

Что нового получили клиенты. Упакованные в коробку посылки сортируются в считаные секунды на автоматизированных сортировочных лентах, которыми оборудованы современные инновационные терминалы Новой почты. В частности, сканеры, установленные на сортировочных лентах, способны считывать маркировку всех 6 сторон коробки, автоматически взвешивать посылку и определять географическое направление, по которому она будет отправлена. В результате посылки быстрее попадают к клиентам.

Новая почта теперь предоставляет альтернативные варианты упаковки для большинства типов отправлений. Главное, чтобы у них была плоская основа.

Изменились правила упаковки:

  • Документы. Для отправки бумажных документов предпочтение отдается конверту для документов (бумажный или полиэтиленовый), для пластиковых – конверт с воздушно-пузырчатой ​​пленкой.
    Ранее: для документов толще 2 см нужно нужно было использовать коробку.
  • Одежда, текстиль, обувь. Одежда и текстиль до 2 кг и до 40 см транспортируется в полиэтиленовом пакете, а более 2 кг и 40 см – в гофрокартонной коробке или в пакет для отправлений с обязательно плоским основанием.

Ранее: вся одежда и текстиль с оценочной стоимостью более 2000 грн должны были отправляться только в гофрокартонной коробке. Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам отправляется в пакете для отправлений или обматывается стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке.

Ранее: вся обувь с оценочной стоимостью более 2000 грн отправлялась только в гофрокартонной коробке.

  • Телевизоры, мониторы, радиаторы (плоские объемные отправления в товарной упаковке). Если объявленная стоимость не превышает 10 тыс. грн – отправление не требует дополнительной упаковки. Если более 10 тыс. грн – товар дополнительно упаковывается в 5-слойный гофрокартон.
    Ранее: все телевизоры и мониторы требовали дополнительной упаковки в коробку, паллетные борта или флэт-боксы
  • Гаджеты, канцелярия, книги (мелкие нехрупкие отправления в упаковке). Теперь такие посылки могут отправляться замотанными в воздушно-пузырчатую пленку и помещенными в пакет, или в конверт с воздушно-пузырчатой пленкой, или в гофрокартонную коробку.

Ранее: обязательно в коробку должны были упаковываться отправления, которые имели округлую или выпуклую форму, острые края или содержали хрупкие элементы.

  • Кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски (объемные упакованные грузы). Отправление в заводской гофрокартонной коробке, которая выдерживает нагрузки внутри без деформаций, не требует доупаковки.

Ранее: все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта.

Со всеми изменениями в правилах упаковки можно ознакомиться по ссылке.

Новый стандарт упаковки отправлений Новой почты находите здесь.

Справка Finance.ua:

  • С 16 февраля Новая почта упрощает процедуру тарифообразования для отправки грузов. Изменения коснутся трех категорий: отправка в паллетных бортах, Flat-боксах и в деревянном обрешечивании.
По материалам Finance.UA
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