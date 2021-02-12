Новая почта изменила правила упаковки для отправлений

С 1 февраля в Новой почте введены новые правила упаковки. Они касаются большинства категорий отправлений и расширяют альтернативы для надежной упаковки посылок и грузов, чтобы предотвратить их повреждение.
Об этом компания сообщила Finance.ua.
Что нового получили клиенты. Упакованные в коробку посылки сортируются в считаные секунды на автоматизированных сортировочных лентах, которыми оборудованы современные инновационные терминалы Новой почты. В частности, сканеры, установленные на сортировочных лентах, способны считывать маркировку всех 6 сторон коробки, автоматически взвешивать посылку и определять географическое направление, по которому она будет отправлена. В результате посылки быстрее попадают к клиентам.
Новая почта теперь предоставляет альтернативные варианты упаковки для большинства типов отправлений. Главное, чтобы у них была плоская основа.
Изменились правила упаковки:
Ранее: вся одежда и текстиль с оценочной стоимостью более 2000 грн должны были отправляться только в гофрокартонной коробке. Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам отправляется в пакете для отправлений или обматывается стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке.
Ранее: вся обувь с оценочной стоимостью более 2000 грн отправлялась только в гофрокартонной коробке.
Ранее: обязательно в коробку должны были упаковываться отправления, которые имели округлую или выпуклую форму, острые края или содержали хрупкие элементы.
Ранее: все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта.
Со всеми изменениями в правилах упаковки можно ознакомиться по ссылке.
Новый стандарт упаковки отправлений Новой почты находите здесь.
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