Еще один зомби-банк возвращен под контроль Фонда гарантирования

12 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над еще одним так называемым «зомби-банком» — ОАО «АКБ «Капитал».

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ

Это уже второе финучреждение, ликвидацию которого удалось вернуть в правовую плоскость за последний месяц. На сегодня в Государственном реестре восстановлена запись о проведении ликвидации ПАО «АКБ «Капитал» уполномоченным лицом Фонда. Продолжается работа над возобновлением выплат вкладчикам и подготовка к удовлетворению требований кредиторов банка. Параллельно Фонд работает над возвращением под контроль последних двух финучреждений — ПАО «КСГ Банк» и крупнейшего «зомби-банка» по сумме выплаченного вкладчикам возмещения — ПАО «Укринбанк».

Возобновлению контроля над ПАО «АКБ «Капитал» предшествовало почти два года судебных тяжб и многочисленные попытки (с сентября 2020 года) восстановить записи в Госреестре во внесудебном порядке на выполнение норм так называемого «банковского закона» (Закон Украины № 590). Напомним, в марте 2019 года владельцами банка через регистраторов внесен ряд записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в результате которых ПАО «АКБ «Капитал» юридически «переехал» в город Донецк, а органом управления значился руководитель, назначенный владельцами банка.

— Фонд гарантирования не оставлял попыток восстановить законность и вернуть под свой контроль ПАО «АКБ «Капитал». Каждый отказ регистратора мы оспаривали и начинали процедуру заново, пока не достигли своей цели. На сегодня в статусе «зомби-банка» остаются еще два финучреждения: ПАО «КСГ Банк» и ПАО «Укринбанк». Фонд гарантирования прилагает максимум усилий, чтобы возобновить над ними контроль. Мы сделаем все, чтобы это позорное понятие «зомби-банк» исчезло как явление и возобновились расчеты с вкладчиками и кредиторами этих банков, сказал Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Напомним, решение Правления НБУ об отнесении ПАО «АКБ «Капитал» к категории неплатежеспособных было вынесено 20 июля 2015 г., и уже 21 июля 2015 г. Фонд ввел в банке временную администрацию.

На сегодня вкладчиками банка в пределах гарантированной суммы получено 324,5 млн грн (87,5% от общей суммы к выплатам).

Общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет более 584,8 млн грн.

Основным источником средств для расчета с кредиторами банка должны стать поступления от продажи активов. Поскольку последние почти два года ПАО «АКБ «Капитал» находился в статусе «зомби-банка», и все это время Фонд гарантирования не имел возможности контролировать сохранность активов. Еще одним направлением поиска средств для расчета с кредиторами станут судебные иски к связанным с банком лицам, причастным к неплатежеспособности банков или же потере финучреждением активов.

Сейчас идет работа над возвращением под контроль Фонда последних двух «зомби-банков» — ПАО «КСГ Банк» и ПАО «Укринбанк». Вкладчикам этих учреждений Фонд уже выплатил 1,8 млрд грн гарантированного возмещения, из которых 1,76 млрд грн — вкладчикам ПАО «Укринбанк». Общая сумма акцептованных требований кредиторов этих банков составляет почти 3,2 млрд грн.