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Киевским отелям начали выдавать лицензии на размещение казино

Киевским отелям начали выдавать лицензии на размещение казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 5 февраля выдала первое разрешение на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов в киевской гостинице.

Согласно решению регулятора № 43, выдано оно ООО «Хотел Проперти» и касается первого и подвального этажей гостиницы «Лыбидь» на площади Победы, 1. Площадь помещений составляет 389 квадратных метров.

В свою очередь, решением № 46 от 9 февраля комиссия выдала такое разрешение для ООО «ЛД-Перспектива». Оно касается помещения площадью 313 квадратных метров в подвале гостиницы «Русь» на улице Госпитальной, 4.

Ранее КРАИЛ вынесла уже семь отказов по размещению игорных залов в Киеве, в том числе в гостинице «Премьер Палац». При этом два отказа касались упомянутых выше гостиниц, которым теперь разрешения одобрены.

В то же время ранее комиссия выдала и семь разрешений на игорную деятельность в помещениях в других городах, в том числе Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Ровно и Белой Церкви.

Напомним также, что первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в интернете 2 февраля регулятор выдал ООО «Спейсикс». 10 февраля регулятор выдал еще две лицензии для ООО «Геймдев» и ООО «Париматч».

По материалам Дело
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