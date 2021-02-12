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В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)

В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)

Швейцарская компания Micro Mobility Systems представила прототип компактного электрокара Microlino 2.0. Ожидается, что двухместный электромобиль начнут производить в сентябре 2021 года.

Заметим, это уже второй прототип компактного электрокара. Первый концепт Microlino представили в 2016 году на Женевском автосалоне.

Microlino – это гибрид мотоцикла и автомобиля. По словам разработчиков, электрический компактный автомобиль вмещает в себя “двух взрослых и три ящика с пивом”. Специалисты компании плодотворно поработали над улучшениями. Так, новая модель значительно безопаснее, ведь имеет лучшую управляемость, по сравнению с Microlino 1.0. Новый кузов стал более жестким, в то же время его вес осталась неизменным – 513 килограммов. Максимальная скорость Microlino будет достигать 90 километров в час. Кроме того, на одном заряде микрокар сможет проехать от 125 до 200 километров.

По материалам Телеканал новин 24
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