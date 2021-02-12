Банки повысили кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых, что на 1,1 п. п. больше, чем в декабре прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Как изменились ставки:
Кредитный портфель банков за январь 2021 года вырос на 0,1% до 949 млрд грн,
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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