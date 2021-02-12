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Банки повысили кредитные ставки для населения

Банки повысили кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых, что на 1,1 п. п. больше, чем в декабре прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как изменились ставки:

  • ставки по новым кредитам для населения в гривне выросли на 1,1 п. п. и составляли 34,8% годовых;
  • ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п. п. до 6,3% годовых;
  • ставки по гривневым кредитам для предприятий за январь выросли с 8,5% до 8,7% годовых;
  • ставки по валютным кредитам для предприятий снизились с 5,2% до 4,4% годовых.

Кредитный портфель банков за январь 2021 года вырос на 0,1% до 949 млрд грн, в т. ч. населения сократился на 0,5% до 198 млрд грн, предприятий вырос на 0,2% до 739 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита.
  • НБУ также пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. Новые требования начнут действовать с 1 марта 2021 года.
  • По прогнозу, в IV квартале 2020 года спрос на кредиты увеличился со стороны как бизнеса, так и населения.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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