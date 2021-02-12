Зарплаты в регионах: сколько в январе заработали главы ОГА (инфографика)

Самая высокая зарплата в прошлом месяце была начислена главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю – 86 тыс. 848 грн.
Председатель Сумской ОГА Василий Хома, пребывающий в должности с 23 ноября 2020 года, в январе получил начисления в сумме 76 тыс. 252 грн.
Один из немногих «старожилов» в должности председателя ОГА Сергей Осачук, возглавляющий Черновицкую администрацию, в январе заработал 58 тыс. 442 грн.
Более 50 тысяч гривен насчитали руководителям Кировоградской ОГА Назаренко, Полтавской – Синегубову, Харьковской – Тимчуку, Ровненской – Ковалю, Волынской – Погуляйко, Киевской – Володину, Тернопольской – Трушу.
В среднем главы ОГА в январе заработали 40-52 тысячи гривен. Самая скромная зарплата, чуть больше 20 тыс. грн, была у в.и.о главы Черкасской, глав Черниговской и Донецкой обладминистраций.
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