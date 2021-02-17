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Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно для обычного человека

Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно для обычного человека

До открытия рынка земли остается чуть больше четырех месяцев. Одно из направлений, которым активно занимаются различные госорганы в последнее время, — создание открытых земельных реестров и онлайн-площадок, которые позволят каждому украинцу видеть положение дел в земельной сфере.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Второе важное направление — изменения в законодательстве, которые еще необходимо принять.

Что изменит геопортал открытых данных:

  • в феврале Минагрополитики обещает презентовать общественности геопортал открытых данных;
  • уже сегодня в открытом доступе есть Публичная кадастровая карта Украины, которую ведет Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). На этой карте можно увидеть, в чьей собственности находится тот или иной участок земли, и заказать в Госгеокадастре более подробную информацию об интересующем участке.

Эксперты говорят: в перспективе покупать участки можно будет только на аукционах.

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«Что касается приобретения участков, принадлежащих органам местного самоуправления, то инициаторами продажи, скорее всего, как и раньше будут выступать местные советы или объединенные общины. Они утверждают перечни свободных участков для продажи через аукцион. Соответственно, приобрести в собственность свободный земельный участок коммунальной собственности (без капитальных сооружений на нем), например, для застройки можно именно на таких аукционах», — объясняет Наталья Нечаева.

Законопроект о земельных торгах (№ 2195) планируется принять в ближайшее время. Он предусматривает, что торги будут проводиться в единой электронной системе в форме электронного аукциона в режиме реального времени. Доступ к ним сможет получить любой гражданин Украины.

Во время реформирования Госгеокадастра состоится реформа землеустроительной и градостроительной документации. Многие типы документов и многие процедуры будут отменены, к тому же в ближайшее время, заявил министр.

В частности, отменяются:

  • разрешение на разработку проекта землеустройства для изменения целевого назначения земельных участков частной собственности;
  • государственная экспертиза землеустроительной документации;
  • предварительное согласование материалов местоположения объекта;
  • согласование органов экологии и органов охраны культурного наследия;
  • спецразрешение на снятие и перенос почвенного покрова;

Кроме того, существенно упрощается процедура изменения целевого назначения земельных участков. А градостроительная документация станет одновременно и земельной документацией.

По материалам Сегодня
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