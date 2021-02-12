Компания Toyota выпустила 30-миллионный автомобиль в США (фото)

Toyota Motor достигла очередной исторической вехи: выпущен 30-миллионный автомобиль, причем на этот раз на заводе в США.
Японский бренд вышел на американский рынок в 1958 году, однако локальное производство было запущено гораздо позже – в 1986-м. Первым автомобилем стала Corolla FX16. Завод назывался United Motor Manufacturing, это было совместное предприятие с General Motors.
К 2010-м годам у Toyota было уже 10 заводов в разных штатах, в том числе в Калифорнии, Кентукки, Индиане, Западной Вирджинии, Алабаме, Теннесси, Техасе, Миссури и Миссисипи. А во всей Северной Америке в целом работают 14 заводов Toyota.
30-миллионным автомобилем оказалась Toyota Sienna. Этот вен сходит с конвейера в Индиане. Sienna четвертого поколения появилась совсем недавно — в середине 2020 года. Она построена на модульной платформе TNGA в модификации для средне- и полноразмерных машин, если точнее, такое шасси называется TNGA-K. Эта база уже использовалась для Camry, Highlander, Avalon и RAV4 последних поколений.
В США Toyota Sienna выпускается только с гибридной силовой установкой, составленной из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов в версии 4×2 — в варианте 4×4. Мощность составляет 246 л.с.
Toyota продолжает развивать производства в Америке, поскольку это ее крупнейший рынок сбыта.
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