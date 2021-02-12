Теперь владельцы iPhone смогут платить с помощью Bitcoin

Теперь владельцы смартфонов компании Apple смогут платить с помощью криптовалюты Bitcoin. Эту функцию добавили прямо в кошелек Apple Pay, который теперь позволяет пользователю использовать карту BitPay, при этом не переведя Bticoin в обычную валюту. Официальный сайт BitPay уже разместил информацию об этом.
Представители компании заявляют, что если у вас уже есть карта BitPay Prepaid MasterCard, ее можно добавить в кошелек Apple Pay с помощью приложения Wallet. После этого пользоваться ею можно будет так же, как обычной картой, чтобы оплачивать покупки и услуги.
Ожидается, что сервис BitPay будет отправлен в список поддерживаемых платформ Google Pay и Apple Pay уже в марте этого года. Благодаря этому владельцы Android-смартфонов также смогут использовать криптовалюту для оплаты различных покупок и услуг.
Напомним, что Bitcoin уже поставил новый рекорд стоимости, превысив отметку в 49 тысяч долларов. Этому предшествовало обнародование компанией Илона Маска информации о покупке Bitcoin на сумму более 1,5 миллиарда долларов, что и привело к росту криптовалюты. Кроме этого, криптовалютой заинтересовались BNY Melloy, Mastercard, Tesla и многие другие компании, что также стало ощутимым стимулятором роста.
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