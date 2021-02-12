МТСБУ в прошлом году выплатило 215 млн грн пострадавшим в ДТП

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 2020 году выплатило пострадавшим в ДТП из фонда защиты потерпевших более 215,7 млн грн, общее количество выплат составило 6464 шт.

Об этом сообщает Лига страховых организаций Украины.

На что пошли выплаты:

самой существенной статьей выплат являются выплаты владельцам необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП , не имея действующего полиса ОСАГО ). В 2020 г. МТСБУ произвело 4090 таких выплат на общую сумму 148,8 млн грн;

, не имея действующего полиса ). В 2020 г. произвело 4090 таких выплат на общую сумму 148,8 млн грн; выплаты по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами, сократились на 68% по количеству и на 69% по сумме выплат, составив 601 выплату на сумму 13,2 млн грн;

страховщиков, признанных банкротами, сократились на 68% по количеству и на 69% по сумме выплат, составив 601 выплату на сумму 13,2 млн грн; по обязательствам 6 страховщиков, прекративших работу на рынке ОСАГО , но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, произведено 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса ( БГВ ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 10 млн грн;

, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, произведено 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса ( ) таких страховщиков в фонд на общую сумму почти 10 млн грн; еще одна существенная и постоянно растущая статья выплат по ФЗП МТСБУ — выплаты за водителей льготных категорий. В 2020 году произведено ​​рекордное количество таких выплат — 1168 шт. на общую сумму 37,4 млн грн;

— выплаты за водителей льготных категорий. В 2020 году произведено ​​рекордное количество таких выплат — 1168 шт. на общую сумму 37,4 млн грн; незначительные показатели по количеству и сумме выплат составляют выплаты по ДТП по вине неустановленного транспортного средства: 123 выплаты на сумму 6 млн грн. Наименьшее количество выплат произведено по случаям, где имели место противоправные действия третьих лиц: 9 выплат на сумму 0,3 млн грн.



Инфографика: МТСБУ

Справка Finance.ua:

МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших возмещает ущерб в случае его причинения: