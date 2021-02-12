МТСБУ в прошлом году выплатило 215 млн грн пострадавшим в ДТП

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 2020 году выплатило пострадавшим в ДТП из фонда защиты потерпевших более 215,7 млн грн, общее количество выплат составило 6464 шт.
Об этом сообщает Лига страховых организаций Украины.
На что пошли выплаты:
Инфографика: МТСБУ
МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших возмещает ущерб в случае его причинения:
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