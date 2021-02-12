0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

МТСБУ в прошлом году выплатило 215 млн грн пострадавшим в ДТП

МТСБУ в прошлом году выплатило 215 млн грн пострадавшим в ДТП

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 2020 году выплатило пострадавшим в ДТП из фонда защиты потерпевших более 215,7 млн грн, общее количество выплат составило 6464 шт.

Об этом сообщает Лига страховых организаций Украины.

На что пошли выплаты:

  • самой существенной статьей выплат являются выплаты владельцам необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО). В 2020 г. МТСБУ произвело 4090 таких выплат на общую сумму 148,8 млн грн;
  • выплаты по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами, сократились на 68% по количеству и на 69% по сумме выплат, составив 601 выплату на сумму 13,2 млн грн;
  • по обязательствам 6 страховщиков, прекративших работу на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, произведено 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 10 млн грн;
  • еще одна существенная и постоянно растущая статья выплат по ФЗП МТСБУ — выплаты за водителей льготных категорий. В 2020 году произведено ​​рекордное количество таких выплат — 1168 шт. на общую сумму 37,4 млн грн;
  • незначительные показатели по количеству и сумме выплат составляют выплаты по ДТП по вине неустановленного транспортного средства: 123 выплаты на сумму 6 млн грн. Наименьшее количество выплат произведено по случаям, где имели место противоправные действия третьих лиц: 9 выплат на сумму 0,3 млн грн.


Инфографика: МТСБУ

Справка Finance.ua:

МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших возмещает ущерб в случае его причинения:

  • транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, кроме вреда, причиненного необеспеченному транспортному средству;
  • неустановленным транспортным средством, кроме вреда, причиненного имуществу и окружающей среде;
  • транспортным средством, вышедшим из владения собственника в результате противоправных действий другого лица;
  • транспортным средством, которым управляют:
  • участники боевых действий;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства и лица с инвалидностью вследствие войны;
  • лица с инвалидностью I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами;
  • лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.
  • в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ, который признан банкротом и/или ликвидирован, для выполнения его обязательств по договору ОСАГО;
  • в случае предоставления страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, своего транспортного средства полицейским и медицинским работникам в соответствии с законодательством.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚗

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.