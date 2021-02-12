В Кабмине рассказали, как изменится «Борисполь» после модернизации на €270 млн

Кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму € 270 млн для международного аэропорта «Борисполь» поможет провести модернизацию, повысить техническое оснащение и конкурентоспособность предприятия, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя подписание кредитного соглашения с банком.

Также в министерстве отметили, что это улучшит энергоэффективность, операционную устойчивость и безопасность аэропорта, обеспечивающего около 60% всех пассажирских авиаперевозок в стране.

В частности, на деньги ЕИБ Кабмин планирует провести реконструкцию западной аэродромной системы, в том числе — западной взлетно-посадочной полосы (18R-36L). В результате отремонтированная полоса заменит нынешнюю устаревшую.

Кроме того, это поможет улучшить рулевую дорожку для воздушных судов. Одновременно современное освещение и системы посадки по приборам повысят уровень безопасности.

«Этот кредит даст нам возможность реализовать проект по реконструкции летной зоны № 2 и в дальнейшем, после полноценного восстановления рейсов и пассажиропотока, станет финансовым фундаментом для реализации утвержденной правительством концепции развития аэропорта», — рассказал и. о. гендиректора аэропорта Олег Струк.

Стоит отметить, что проект модернизации соответствует Программе мер по борьбе с изменениями климата от ЕИБ. Она исключает новые инвестиции в расширение пропускной способности аэропортов с 11 ноября 2020-го.