Госкомпания по добыче урана второй год подряд отчитывается о сотнях миллионов убытков

За три квартала 2020 года государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» отчиталось о чистых убытках на сумму 356,9 млн гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

По результатам полного 2019 года Восточный ГОК отчитался о 680,2 млн грн убытков. В то время как 2018 год завершен с чистой прибылью в размере 49,2 млн грн.

«Соответственно государственное предприятие за три квартала прошлого года получило валовой убыток в сумме 167 млн гривен. Так как чистый доход от реализации продукции Восточного ГОКа составил 1,793 миллиарда гривен, а себестоимость продукции — 1,960 миллиарда», — говорится в сообщении.

«Из-за финансовых трудностей на государственном предприятии уменьшается количество работников. По итогам III квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на Восточном ГОК составило 4931 человек, это на 358 человек меньше аналогичного периода 2019 года», — добавили в StateWatch.

При этом, среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 16,5 тыс грн, на административно-управленческий персонал — 30,9 тыс грн, тогда как на директора предприятия — 103 тыс грн.

В 2019 году среднемесячные расходы на директора достигли отметки в 250,3 тыс грн.

Несмотря на сокращение персонала, административные расходы на предприятии, наоборот, выросли. И за третий квартал составили 22,3 млн грн, что на 2,9 миллиона больше плановых.