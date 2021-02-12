Инвестиции 2021: В какие компании лучше всего инвестировать в новом году?

Несмотря на глобальный экономический кризис, 2020-й стал годом возможностей для многих компаний. Касается это в первую очередь технологического сектора. Яркий пример – сервис видеоконференций Zoom, стоимость акций которого за прошлый год выросла более чем на 650%.

В целом из-за смены приоритетов в работе – масштабного перехода на удаленку – в прошлом году больше всего выигрывали разработчики облачных сервисов. Такая тенденция продолжится и в 2021 году. Мир уже не будет прежним, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, в связи с чем, бизнес трансформируется, пытаясь прижиться в новых реалиях.

Поэтому лучше всего инвестировать сейчас в акции компаний, которые связанные с биотехнологиями, робототехникой, финтех направлением, облачными технологиями, искусственным интеллектом, дополненной реальностью, а также онлайн обучением.

«Именно по этим секторам сейчас наблюдается растущий тренд», – отмечает CEO компании WOTAN Сергей Кравецкий. Эксперт уверен, такие компании имеют все шансы, чтобы добиться успеха, как Apple, Microsoft, Google или Facebook. К тому же акции этих технологических гигантов стали более доступными для украинцев. Так как в начале декабря 2020 года НКЦБФР предоставила разрешение на допуск американских ценных бумаг в Украине – Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft, Advanced Micro Devices, Invesco QQQ Trust SM.

«Физически они будут допущены к продаже весной через мобильное приложение Wotan и брокера «Универ». Затем заведем еще 90+ других американских акций в Украину. Инвесторы смогут легко инвестировать свои накопления в акции, которые растут в капитализации и создают новые технологии, новую реальность», – рассказывает Сергей Кравецкий.

Формируя инвестиционный портфель, следует обратить внимание на несколько факторов. Первое – финансовое состояние компании. Чем высший показатель выручки, тем лучше это для инвестора. Также следует обратить внимание на задолженность. Если она большая (соотношение заемных средств и собственного капитала), это может говорить о зависимости эмитента от кредиторов.

Второе – доходность акций. Чем выше доходность ценной бумаги, тем лучше для инвестора. Третье – ликвидность актива. Немаловажный фактор, от которого зависит, как быстро удастся купить или продать акцию.

Кстати, отечественный рынок имеет ряд эмитентов, акции которых доступны для инвесторов – Райффайзен Банк Аваль (BAVL), Центренерго (CEEN), Донбасенерго (DOEN), Мотор Січ (MSICH), Укрнафта (UNAF), Турбоатом (TATM). Но именно тот факт, что на рынке отсутствует ликвидность и тормозит развитие украинского рынка акция.

Четвертое – волатильность актива. Здесь имеется ввиду диапазон колебаний стоимости акции. Обратить внимание на такой момент стоит в том случае, если инвестор планирует продать актив в скором времени после его покупки. При долгосрочном инвестировании показатель не столь важен.

Пятое – обязательно надо поинтересоваться планами компании на будущее, что поможет оценить перспективность предприятия и его шансы на успешный рост.

Формируя инвестиционный портфель, не стоит забывать и о правиле диверсификации. Лучше всего вложиться в ценные бумаги нескольких растущих секторов экономики в равном соотношении. Оптимальным вариантом считается приобретение активов 7-11 компаний.

Ну, и не стоит забывать, что экономическая ситуация не всегда стабильна, а фондовые рынки четко на это реагируют. Поэтому необходимо постоянно держать руку на пульсе. И в среднем один раз в год применять метод «ребалансировки» – продажа активов, которые выросли в цене, и покупка акций, что уже подешевели. В таком случае эксперты советуют совершать сделки в объеме, позволяющем достичь прежние 10%, которые рассчитанны на долю каждой акции в портфеле инвестора.