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Межбанк: спекулянты настроены разогнать курс к 28 гривен

Межбанк: спекулянты настроены разогнать курс к 28 гривен

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно интересно, хотя и без значительного объема операций. По нашим прогнозам статистика торгов 15 февраля вряд ли превысит $110-140 млн при заключении до 300-390 сделок. Основная причина падения активности клиентов – в этот понедельник в США выходной день (День президентов) и американские банки не работают. Поэтому украинские клиенты по доллару будут вынуждены работать на условиях поставки валюты ТОМ, что не популярно у нашего бизнеса. Компании сегодня сконцентрируются на своих расчетах в евро и рубле, а также на хозяйственных операциях в гривне. Тем более, что не за горами начало периода бюджетных платежей и гривна нужна клиентам для расчетов по налогам.

Такой расклад сил на межбанке сегодня отразится на поведении всего валютного рынка и даст определенный шанс спекулянтам попытаться “погонять” курс в течение дня на малообъемных торгах. Пока они настроены на неоднократные попытки догнать курс к цели в 28 гривен. Главное для них, чтобы нашелся конечный платежеспособный покупатель, готовый переплачивать за валюту.

Хозяйственные задачи крупных игроков, работа по доллару на условиях ТОМ и предстоящий завтра очередной аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ (очень интересный для инвесторов в связи с предложением облигаций в гривне, долларе и евро) – вот основные мотиваторы сегодняшнего валютного рынка. Мы предупреждаем о попытках отдельных банков-спекулянтов “разогреть” курс в течение дня.

Нацбанк постарается не вмешиваться сегодня в ход торгов, так как для серьезных интервенций при работе рынка по доллару на условиях ТОМ по потенциальному выкупу валюты – скорее всего излишка предложения явно не будет. А при спекулятивной раскачке курса – НБУ посчитает подобные действия отдельных игроков незначительными и ситуативными.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 15 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,85 – 28,10 грн, евро — коридор 33,65 — 34,05 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,96 / 27,98
евро – 33,93 / 33,95

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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