Зеленский в ОАЭ подписал ряд документов по сотрудничеству в сферах инвестиций и туризма

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в ОАЭ подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.

Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины под председательством Владимира Зеленского и наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна.

В частности, был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании, который призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.