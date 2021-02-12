Эксперты объяснили, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19

В кампанию против вакцинации от коронавируса вливаются немалые средства. И это, равно как и лоббирование российской вакцины «Спутник-V», похоже на элементы гибридной войны.
Такое мнение выразил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (СН), говорится в материале РБК Украина «Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса».
«И это разворачивается по всему миру. Если в Австрии в декабре, согласно соцопросам, были готовы вакцинироваться более 40%, то сейчас — всего лишь 17%», — говорит парламентарий.
В разных больницах провакцинироватьcя решили всего лишь 20−40% медиков, рассказывает инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова. При этом далеко не все члены мобильных бригад согласились прививаться.
Скептическая позиция врачей в плане прививок далеко не нова и именно с ней связаны все проблемы с вакцинацией в стране, говорит Федор Лапий. Но это одним махом и в короткие сроки не решить, уверен он.
«Этому способствуют некоторые исторические аспекты. К тому же ряд лидеров мнений в медицине, в основном старшего поколения, придерживаются каких-то антинаучных взглядов. Они учат будущих врачей, общаются с другими коллегами, они активны в медиа. Из этого как раз возникает проблема: если не вакцинируются медики, то что уже говорить о рядовых украинцах?» — рассуждает иммунолог.
Как считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, в случае с вакциной от коронавируса людьми больше движет страх. Такие настроения были и в Великобритании, и в США, и во Франции, уточнил инфекционист. Но когда началась кампания по вакцинации, эти страхи сошли на нет: граждане стали сами убеждаться, что это полностью безопасно.
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