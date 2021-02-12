Билл Гейтс планирует инвестировать 2 млрд долларов в борьбу с изменениями климата

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать в ближайшие пять лет около 2 млрд долларов в борьбу с изменением климата. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью германской газете Handelsblatt.
Средства Гейтс планирует вложить в стартап-компании и другие проекты. По его мнению, климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий. «Это возможно, но будет очень сложно», — считает основатель Microsoft.
Одновременно Гейтс призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до 110 млрд долларов в год. Их следует направить по всему миру в развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации. «Мы должны изменить физическую экономику темпами, которых еще не было в истории», — полагает Гейтс.
Билл Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
Сторонники конспирологических теорий, однако, считают, что распространение коронавируса «является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними», и что за ней якобы стоит Гейтс.
Летом прошлого года Билл Гейтс заявил, что изменения климата могут забрать гораздо больше жизней, чем COVID-19.
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